Le plus gros des travaux de la Grand-Place se termine (photos et vidéos)

Le chantier a en effet été rondement mené: débuté à la mi-août par les premiers travaux d’excavations, il n’aura pas eu trop d’incidences sur l’activité horeca, intense tant que les beaux jours ont duré. C’est à la mi-septembre que le plus lourd a commencé, "mais là cela n’impactait plus l’horeca". Trois mois plus tard et grâce à une météo favorable, le volet communal des travaux se termine par la remise en place des pavés anciens qui font le charme de la cité des Macarons.

Les derniers pavés sont remis en place à côté de l’église. ©ÉdA

"Il reste le sablage des pavés anciens à effectuer, pour enlever les anciennes traces de marquage routier, la pose de clous en inox pour délimiter les places de parking, et l’installation des bornes amovibles qui permettront de réserver l’espace lors d’événements festifs, de marchés…" L’objectif est que cette place soit, plus qu’hier, un lieu de rassemblement populaire "souligne le bourgmestre qui se réjouit que" chacun ait pu continuer à vivre, même s’il a fallu s’adapter à une circulation et un parking différents Les échos que j’en ai sont plutôt positifs ".

Fin janvier, on peut donc espérer la réouverture de la Grand-Place, avant que la seconde phase des travaux ne débute, en février si la météo est favorable. Il s’agira alors d’empierrer la route nationale qui travers le centre de Beaumont, y poser le tarmac et la couche de finition, et tracer et aménager le trottoir élargi (de 50 cm à 1 m) entre l’église et la porte de Binche. Un élargissement qui devrait être opérationnel aux beaux jours, pour que les établissements horeca de ce côté de la nationale puissent installer leur terrasse et accueillir leur clientèle au cœur d’une Grand-Place plus conviviale.