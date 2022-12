Thuin: Noël en Sambre en demi-teinte

Heureusement, la réactivité et la détermination des organisateurs à trouver et répandre quelques sacs de sel ont permis de sauver la tenue du spectacle, au demeurant très apprécié par un public essentiellement de jeunes.

Cette anecdote résume finalement bien ce week-end de festivités. La veille, vu les températures trop négatives, les organisateurs avaient été contraints d’annuler juste avant leur prestation les concerts de Mother Cover et des Red-neck programmés en soirée.

Vendredi, lors de l’inauguration, Alexis Fronistas avait rappelé les valeurs qui prévalaient autour de cette cinquième édition: "Nous avons prévu un événement plus local, humain et solidaire. Noël en Sambre rassemble des acteurs de Thuin (qu’ils soient artistes, artisans, opérateurs…) qui développent des activités pour les habitants de Thuin et leurs voisins."

L’organisateur insistait aussi sur la dimension solidaire de ces festivités. Une distribution de soupe était prévue le samedi, durant le marché des producteurs locaux et la balade gourmande programmée tandis que deux coffres étaient mis à disposition pour récolter des vivres non périssables. Solidarité aussi avec le jogging Viva for Life couru le vendredi soir.

Hélas, avec une cinquantaine de participants seulement on était loin des 250 coureurs espérés par l’organisation. La proximité de la très populaire Corrida de Gerpinnes courue le samedi, ou du Bouqui for Life du dimanche à Ham-sur-Heure ? Qu’importe... La bonne humeur et l’enthousiasme des participants étaient bien présents. C’était l’essentiel.