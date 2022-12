Budget 2023 à Walcourt: des provisions pour l’avenir

Ce lundi soir, le conseil communal de Walcourt s’est réuni pour débattre et voter le budget 2023. Il a été présenté, en long et en large, par Christine Poulin (PS), bourgmestre en charge des deniers communaux. "Pour 2023, c’est un budget atypique mais réaliste que nous vous présentons", déclare-t-elle d’emblée. "Si les dépenses de personnel et de fonctionnement augmentent inévitablement, les recettes d’additionnels au précompte immobilier augmentent de 24,77% et celles du Fonds des Communes de 22,65%. La vente de bois a, quant à elle, été moins bonne que l’an dernier avec une diminution de recettes de 150 000 €", détaille-t-elle. Par rapport à l’an dernier, les dépenses de personnel augmentent de 17,12% et celles de fonctionnement de 26,58%. Au sein de ces dernières, l’électricité (hors éclairage public) augmente de 6,54%, les combustibles de 12,24% et les carburants de 3,89%. Au niveau des dépenses de transferts qui augmentent de 4,56%, c’est surtout la dotation à la zone de police Flowal qui augmente de 8% (+146 174 €). La dotation à la zone de secours Dinaphi reste inchangée (653 958 €) et celle au CPAS est majorée de 2% comme chaque année (3 071 031 €). "La dette augmente de 14,02% par rapport à l’an dernier dans l’hypothèse où tous les projets inscrits au budget extraordinaire 2023 seraient réalisés, ce qui n’est jamais le cas", précise Christine Poulin. Malgré toutes ces augmentations, le résultat global du service ordinaire augmente de 224 916 € par rapport à 2022.