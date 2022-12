Parking des poids lourds sur la N5: les convoyeurs peuvent encore attendre…

La N5 ne dispose pas d’assez de parkings aménagés pour les poids lourds.

Cette situation dangereuse, le député couvinois Eddy Fontaine l’a de nouveau évoquée auprès du ministre Philippe Henry, en commission au parlement wallon, ce lundi.

Comme il l’a déjà demandé lors d’une précédente interpellation, il s’est inquiété de l’aménagement d’un parking situé à hauteur d’Yves-Gomezée et de celui de Roly. À plus long terme, il demande la création d’une réelle aire d’autoroute, sur le contournement de Couvin, comme tout le monde la réclame d’ailleurs depuis les prémices du projet E420, il y a plus de 20 ans.

"Il existe une aire de repos à Petigny, a rappelé le ministre, en réponse à la question du socialiste. Une aire plus conséquente était prévue sur le contournement mais elle a été refusée lors de la demande du permis d’environnement."

Le ministre écologiste a confirmé qu’il n’y avait plus aucun projet en ce sens actuellement. Mais… il a semblé sous-entendre que tout espoir n’était pas perdu: "Le gouvernement vient, à mon initiative, d’agrandir l’enveloppe dévolue aux aires d’autoroute, pour un montant de 12,5 millions d’euros. Cette enveloppe n’est pas encore répartie vu le caractère récent de la décision."

Quant au parking d’Yves-Gomezée, il est prévu dans le cadre de la réhabilitation et de la sécurisation du tronçon entre Fraire et Jamagne. La procédure de permis unique est en cours, dans l’espoir d’une réalisation des travaux dans le courant 2024.

Pour un aménagement des parkings du bois de Roly, il faudra encore patienter. Il sera réalisé dans le cadre de la sécurisation et de la réhabilitation du dernier tronçon de la N5, entre Samart et Frasnes, dont l’étude ne débutera qu’en mars prochain.

Eddy Fontaine, en réplique, a précisé que le parking de Petigny était saturé et régulièrement réservé aux convois exceptionnels. De ce fait, il a souligné le danger que représentait le parking sauvage des poids lourds le long de la N5, sans compter la problématique des déchets le long de la voirie: "Un jour, il y aura un souci…"