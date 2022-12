18 h, ce samedi soir sur la place Léopold, le thermomètre annonce moins 5 degrés. Pourtant, il est très difficile de trouver une place pour stationner.Par petits groupes ou en famille, c’est un défilé continu d’ombres bien emmitouflées qui se dirigent vers le centre-ville. Là, c’est d’abord une musique de chants de Noël qui se fait entendre. Chacun se laisse alors guider par les décorations lumineuses des rues adjacentes de la Grand-place, puis par les odeurs, très diverses, dégagées par les produits de bouche proposés par bon nombre des 70 chalets installés à l’occasion du marché de Noël dont la réputation va crescendo: "Cette année, avec les travaux du futur espace muséal, nous en avons profité pour concrétiser notre projet d’agrandissement du marché de Noël, explique Aline Monaux, de Chimay-Promotion et organisatrice de l’événement. Nous avons réparti les chalets de manière à mettre en lumière les petites rues et ruelles qui donnent sur la Grand-place. C’est l’occasion de fluidifier la masse de visiteurs qui, parfois, se retrouvaient quasi bloqués dans la rue du Château mais aussi de dynamiser le centre-ville avec les nouveaux commerces installés depuis peu. Par ailleurs, même pour les Chimaciens, cela leur permet de découvrir leur propre ville sous cet éclairage approprié."

Au vu des commentaires positifs de nombreux visiteurs et des commerçants visés par cette initiative, tout laisse à penser que cette extension est une réussite et sera sans doute reconduite les prochaines années. "Quand on voit que des communes organisent des cars pour venir expressément au marché de Noël, on ne peut que se réjouir de cet attrait toujours croissant du marché et cela nous encourage à poursuivre la nouvelle impulsion donnée cette année", conclut la cheffe d’orchestre de l’événement.

Cette fois encore, l’animation de rue est au rendez-vous avec notamment des balades en ânes, du grimage pour les enfants et des jongleurs de feu.

Par ailleurs, depuis quelques années déjà, en marge du marché, sont organisés une veillée de Noël le vendredi soir au centre culturel, un concert au château le samedi soir et un spectacle musical dans la salle des mariages de l’hôtel de ville le dimanche après-midi.

Enfin, un coin bien au chaud est réservé aux plus petits à côté du Père Noël. Confortablement installé dans son fauteuil, celui-ci se laisse prendre en photo à la plus grande joie de parents, tout heureux de voir les yeux émerveillés de leur enfant.

Sans aucun doute, le marché de Noël 2022 de Chimay ne laissera que des souvenirs intarissables, aussi bien aux plus jeunes qu’aux plus grands.