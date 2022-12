Froidchapelle aura enfin sa crèche

"En 2020, la Région wallonne a décrété que les co-accueils devraient se transformer en crèche, explique le bourgmestre de Froidchapelle Alain Vandromme. Nous avions alors 5 ans pour faire évoluer le co-accueil vers une structure de crèche."

Un projet a donc été élaboré, qui permettrait d’offrir 20 places de plus pour l’accueil de la petite enfance. "Nous avons vite abandonné l’idée de réaménager l’ancienne école, poursuit le bourgmestre. Les critères d’énergie, de ventilation, etc. étaient bien trop stricts. Là, nous projetons de construire un nouveau bâtiment, sur un terrain qui reste à acquérir ". Ce terrain pourrait être celui qui subsiste au bout du lotissement Notre Maison à la rue des Fayats. Rien n’est encore fait, mais le temps presse puisque le décret prévoit une date limite à 2026 pour l’ouverture de la nouvelle crèche. "Il nous reste trois ans pour acheter un terrain, désigner un auteur de projet, élaborer le cahier des charges, lancer le marché, etc. Nous allons plancher très vite sur tout cela. Heureusement, par le biais des Petits Pas de la Botte nous bénéficions du soutien, financier et surtout logistique notamment pour le cahier des charges, de la Fondation Chimay Wartoise" se réjouit Alain Vandromme.

Une crèche, c’est bien utile pour les parents, mais aussi pour l’emploi dans la commune. D’autant plus que le projet sera largement subventionné par le plan de relance de la Wallonie, qui prévoit un subside à l’infrastructure de 80%. "Nous devrions recevoir environ 39 000 € par place créée. Pour les investissements, la part communale sera de 20%".

"Quant à l’emploi, nous aurons 1/2 équivalent temps plein pour la direction de la crèche ; et le plan régional prévoit le subventionnement en APE (aide à la promotion de l’emploi) de 6 équivalents temps plein de puériculteur/rice pour 28 places ; et une intervention de 50% pour les poste d‘infièmier/ère et d’assistant/e social/e ". Avec les deux emplois pour la cuisine et l’entretien pris en charge par la commune, c’est donc pas moins de 10 nouveaux emplois qui seront créés. "Dans une petite commune comme la nôtre, ce n’est pas négligeable" conclut le bourgmestre.