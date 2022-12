Le plein de féeries autour du Kiosque de Momignies (photos)

©ÉdA

"Bien sûr, il y a les inévitables chalets, vingt au total. Différents artisans présentent leur production tandis que les associations locales, elles, proposent leurs boissons et autres gourmandises", explique Micheline Masay, directrice du centre culturel. "Mais plus qu’un simple marché de Noël, nous voulons absolument faire de cette fête un véritable moment culturel, en offrant de nombreuses animations, pour le plaisir des yeux, des oreilles et du cœur des petits et des grands. Nous voulons proposer à tous une évasion dans un monde merveilleux qui, espérons-le, fera un peu oublier les préoccupations du moment".

La course de Noël

Et non, il n’est pas question d’achats ici, mais bien de jogging. En ouverture des festivités, les équipes de l’Heureux Abri ont renoué avec leur Xmas Corrida, une course à pied de sept kilomètres, en trois tours traversant les échoppes et les festoyeurs. Au galop pour les plus rapides ou en s’octroyant une petite collation au passage pour ceux qui ne jouent pas la gagne. Près de cent coureurs ont ainsi pris le départ. On retiendra que le toujours très performant Rudy Depret fut le premier à pouvoir s’offrir un bon vin chaud après avoir franchi la ligne d’arrivée.

Avant cela, les gais lurons du "Chimay Moped Show" et leurs vieilles mobylettes, illuminées pour l’occasion, avaient escorté le Père Noël jusqu’au pied du kiosque.

Chauffée à blancs par les délices proposés dans les différents chalets, la foule compacte, la place était noire de monde, s’est délectée de l’ambiance assurée successivement par le quatuor "All4Sax" et le gospel de l’African Joys Chorale.

Plein les yeux

Samedi, devant récupérer de la veille, les fêtards, groggy, étaient moins nombreux à braver le froid piquant. Toutefois, Martine, la bibliothécaire locale et assistante du Père Noël le temps d’un week-end, a ravi les plus petits avec ses contes les plus magiques. À ses côtés, Mère Noël, elle, grimait ces mêmes enfants d’une boule sur le front ou un sapin sur le nez.

L’apothéose du week-end, le spectacle de Boris l’astronaute, aurait mérité bien plus de curieux que la petite centaine de personnes présentes. A entendre les " waouh " ou autre " que c’est beau ", nul doute toutefois que les organisateurs avaient de nouveau visé juste pour apporter de la magie au marché de Noël. Le spectacle, associant effets pyrotechniques et un étonnant jeu de lumière, où l’histoire racontée prend forme dans le ciel par des jets de laser traversant un rideau de bruine. À la fois poétique et moderne. Une belle réussite.

Le bilan du week-end sera à coup sûr positif pour le centre culturel et ses partenaires. Vivement l’année prochaine, se disent déjà les Momigniens.