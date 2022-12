La magie de Noël pour petits et grands à Ragnies

Dès le matin, le père Noël et ses fidèles lutins arpentent en char à bancs les rues du village au son de l’accordéon. Le cortège va de maison en maison à la rencontre des enfants et des seniors pour leur offrir des petits cadeaux ainsi que des fleurs pour les dames et des pralines pour les messieurs . "Nous avons reçu un accueil chaleureux. Des personnes vivant dans la solitude ont tellement besoin de recevoir de la visite. Partout, on célèbre la joie et le plaisir d être ensemble. Notre tournée a d’ailleurs pris du retard mais qu’importe, c’est ça aussi l’esprit de Noël. Et puis, on ne pouvait pas refuser un bon verre" explique le père Noël dont les joues rouges témoignent de son investissement personnel au cours de cette longue journée. En effet, si les habitants ont reçu la visite du Père Noël, celui-ci a, pour sa part, rencontré le Père Magloire lors de ses déplacements festifs et bien arrosés.