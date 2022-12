Des talents et des pulls de Noël kitsch à Cerfontaine

Tout a commencé le vendredi en début de soirée avec le marché de Noël de l’école communale de Cerfontaine centre, dans la salle culturelle comme lors des éditions précédentes. Il passait le relais le lendemain au Syndicat d’Initiative pour un programme ouvert aux associations comme aux particuliers. "Notre objectif, confie Pascal Huaux, est de rassembler tous ceux qui veulent faire quelque chose pour célébrer Noël. Donner à tout un chacun l’infrastructure idéale pour mettre en évidence ses talents".

La salle culturelle était ainsi garnie dès le début de l’après-midi de différents stands. Vers 18 h, l’harmonie royale apportait sa pierre à l’édifice avant qu’on ne procède à la remise des prix des façades lumineuses, jugées par des adultes mais aussi par des enfants. Et puis, le moment attendu par tous, le concours du pull le plus kitsch qui a permis de découvrir quelques beaux spécimens qui ne peuvent être portés qu’à pareille saison. La journée de dimanche clôturait ce "Joyeux Noël cerfontainois" avec la parade mise sur pied par la friterie "le kiosque": un char, un cheval et quelques gais lurons, quoi de plus sympathique pour animer Cerfontaine.