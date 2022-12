Tout le week-end, les dons se sont accumulés à l’entrée. Les bénévoles sont satisfaits de cette belle récolte et de la fréquentation du public. Buvette, tartiflette et gaufres ont ravi les palais. Sept chiens, un chat et deux chatons vont passer Noël bien au chaud dans leur nouvelle famille. L’inauguration du bar à chats est prévue en février. L’ASBL recherche aussi des familles d’accueil pour chatons.

0472 30 71 79 – 060 31 32 22