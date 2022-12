Beaumont: le dîner de Noël des 3x20 enfin de retour!

Ils étaient 152 convives à s’être donnés rendez-vous à la salle l’Espérance pour le dîner de Noël qui connaît un succès mérité dans la région. "Ici, tout le monde est le bienvenu. D’ailleurs, les participants viennent d’un peu partout. Cela fait environ 34 ans que nous organisons ce repas de Noël. Pour moins de 60 €, les gens sont très gâtés. Le menu est copieux et envieux. Apéritif et zakouski, potage, vol-au-vent de poisson, sorbet, pintadeau, plateau de fromages, dessert, café et mignardises et le tout avec les boissons à volonté" raconte Baudouin Lust, cheville ouvrière du comité.