Des questions sur le budget CPAS

Après l’approbation du procès-verbal de novembre dernier et les informations de la tutelle, le conseiller Jean-Marc Monin du groupe Alternative citoyenne interpelle le collège qui a omis de parler de deux bonnes nouvelles pour la commune à savoir une subvention de 8 600 € pour le projet Biodiversité et la reconnaissance du parc national de l’Entre-Sambre et Meuse.

Concernant les budgets CPAS, une discussion est entamée sur un manque de réponses claires aux questions posées lors du dernier conseil de l’institution. La présidente, Maryse Daubercie, a éclairci certains points des budgets mais souhaite que des questions plus précises soient transmises par écrit afin de trouver les bonnes réponses. Il est également demandé au collège l’organisation de la séance publique réunissant les conseillers de la commune et du CPAS et notamment lors de la discussion des budgets de l’institution d’aide sociale. Concernant cette aide sociale, la présidente précise que le nombre de personnes bénéficiant du RIS (Revenus d’intégration sociale) est de 64 dont la moitié est des jeunes de 18 à 25 ans. Il semble que les difficultés d’accès du droit du chômage font que ces jeunes sollicitent les CPAS.

Un budget communal ordinaire 2023 en boni

Les budgets communaux sont présentés avec un boni de plus de 500 000 € pour l’ordinaire et en équilibre pour l’extraordinaire. Le directeur financier, Jean-François Philippe, a apporté quelques précisions sur ces budgets avec notamment le rééquilibrage des payements de l’IPP (Impôt des personnes physiques) qui seront versés après l’enrôlement et non plus après les versements aux services de perception. En 2023, les communes recevront 14 mois puisque les deux derniers mois de 2022 seront transmis en début d’année prochaine. Lors de la discussion, des précisions ont été apportées sur le personnel communal en augmentation et la poursuite des projets déposés.

Les conseillers ont aussi validé la dotation à la zone de secours Hainaut-Est, la convention du Plan de cohésion sociale et un règlement complémentaire de police pour la cité des Aisements, visant à diminuer la vitesse des véhicules et dissuader les usagers non-locaux.