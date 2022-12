Les demandes d’allocations de chauffage augmentent à Sivry-Rance

La séance était conjointe Commune-CPAS, le mardi 13 décembre dernier, ce qui a donné l’occasion à la présidente du Conseil de l’Action Sociale, Magali Schepers, de livrer quelques indications sur le nombre et la nature des aides fournies aux bénéficiaires du CPAS. On en retient notamment que 315 allocations chauffage (pour 300 en 2021 et 264 en 2020) et surtout 117 demandes d’aide sociale (contre 51 en 2021 et 84 en 2020) ont été traitées par le service. Une bonne nouvelle se cache à la médiation de dettes, qui ne concerne plus qu’un seul dossier. "Le fruit d’un travail d’accompagnement de longue haleine", se réjouit-elle. Du côté de l’emploi, il restait en 2022 15 personnes sous statut d’article 60, dont 5 arrivent en fin de contrat en 2023. Le nombre de logements attribués reste quasi le même: 2 d’urgence, 8 pour seniors dans le parc du Castel, géré par Notre Maison, et 4 pour familles nombreuses au Castel, et 3 ILA pour demandeurs d’asile. Le décès d’un des seniors laisse un logement vide dans le parc du Castel ; et une famille nombreuse quittera l’entité en mai 2023, ce qui laisse deux logements de libre pour d’autres personnes intéressées.