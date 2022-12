Point Fusion à Philippeville: une aide de la Fondation Roi Baudouin pour des outils numériques

Dans ce contexte, l’ASBL, qui compte quatre encadrants et deux administratifs, avait répondu à un appel à projets du Fonds VINCI (Fondation Roi Baudouin) dont le but était d’aider des associations luttant contre l’exclusion, notamment par le biais de l’insertion professionnelle, la formation et la qualification. Point Fusion est reconnu comme centre de formation et est subventionné par la Région Wallonne.

Démystifier les outils numériques

"Nous avons été retenus et, dans ce cadre, nous recevrons la somme de 22 000 €, se réjouit Élodie Moulin, la coordinatrice de Point Fusion. Cet argent nous permettra d’acquérir de nouvelles machines (une petite découpeuse à jet d’eau, une découpeuse laser, une découpeuse à vinyle…), de leur aménager un espace dédié et d’acquérir des équipements de protection. Les stagiaires pourront utiliser ces nouvelles machines au gré de leurs projets de construction. L’idée est ainsi de démystifier le numérique en l’intégrant à la vie de notre atelier et de rester en phase avec un secteur de l’industrie à la numérisation croissante. Dans cet espace sécurisé, les stagiaires pourront utiliser ces engins au gré de leurs envies et de leurs projets afin de s’approprier ces nouvelles technologies. Ces machines seront également intégrées dans notre programme de formation."

Dans cette perspective, l’ASBL avait déjà acquis plusieurs machines à commande numérique, comme une fraiseuse numérique et une imprimante 3D. Il faut dire que Point Soudure a l’habitude de s’adapter aux circonstances.

À l’origine, l’association était localisée à Treignes, dans l’atelier du Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées. Mais début 2022, elle a déménagé à Philippeville, au CARP. Si au début, les stagiaires travaillaient à la réparation des locomotives à vapeurs, l’ASBL a dû se réinventer.

Une trentaine de stagiaires par an

"Nous travaillons aujourd’hui avec des particuliers, des Communes comme Viroinval et des organismes locaux, entre autres le parc naturel Viroin-Hermeton, avec la confection de mobilier urbain (bancs, panneau d’affichage,..) et la réalisation d’objets divers en métal (objets de décoration, barrières…", reprend Élodie Moulin.

Par an, Point Fusion forme une trentaine de stagiaires. Les formations sont ouvertes à tout chercheur d’emploi intéressé par le travail du métal. Aucun prérequis n’est nécessaire. En outre, le centre fonctionne en entrées permanentes: de nouveaux stagiaires peuvent être intégrés aux stages tout au long de l’année.

Pendant 12 mois, les candidats sont formés à raison de 38 h/semaine. Au final, ils terminent avec les compétences de base pour les métiers du métal: soudure, cintrage et pliage de tôles, découpe au chalumeau, construction d’éléments métalliques, dessin technique…

Des stages en entreprise sont également organisés. Des remises à niveau sont prévues en mathématiques, en français, en gestion du temps, en vocabulaire lié au métier du métal, en présentation.

Même si Point Fusion se sent bien au sein des infrastructures du Carp, l’ASBL est un peu à l’étroit et cherche de nouveaux locaux avec plus d’espace, dans la province de Namur et plus particulièrement dans l’arrondissement de Philipppeville. Normal, c’est la région d’où proviennent la plupart des stagiaires de ce centre de formation reconnu.