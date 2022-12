Thudi-Nowel, un nouveau jeu pour partir à la découverte de Thuin

©EdA

" Pour le Thudi-Nowel, nous avons complètement revu les questions et défis afin de les mettre en lien avec Noël. C’est familial et adapté aux plus jeunes, ce qui motive les enfants, explique Swamini Decuir, animatrice de l’Office du tourisme. La nouveauté est aussi qu’on peut avoir, gratuitement, le code d’accès auprès des commerçants et tenanciers horeca à la ville basse comme à la ville haute. On n’est donc plus tenu de démarrer la balade depuis notre bureau sous le beffroi, et on peut la faire lorsqu’exceptionnellement l’office est fermé (ce qui est le cas ce dimanche 18 décembre, NDLR). " Outre son aspect ludique, le Thudi-Nowel permet aussi de s’imprégner de la vie locale en incitant le joueur à déambuler devant les vitrines commerçantes ou en poussant la porte d’un chaleureux bistrot à la recherche de l’un ou l’autre indice.

Ce jeu peut aussi être complémentaire à une visite guidée qui, elle, va plus loin dans la découverte des curiosités et particularités de la cité du beffroi. Pour les assurer, l’Office du tourisme dispose d’une belle équipe d’une trentaine de bénévoles, guides ou agents d’accueil, qui se relayent 365 jours sur 365 ou presque, pour faire découvrir leur ville aux touristes.

Parce qu’ils sont au cœur du succès de l’office du tourisme, l’équipe d’animation les a conviés ce mercredi pour une séance "photo de vœux" assortie d’un goûter gourmand. "Chaque année, l’office réalise une carte de vœux, explique Christelle Livemont, présidente de l’O.T. Cette année, nous avons voulu y intégrer les guides et hôtes d’accueil, car sans eux, l’office ne serait pas ce qu’il est. Ils sont toujours curieux, dynamiques, hyperpositifs ".

nbru Thuin Thudi-Nowel les agents d'accueil et guides avec l'équipe de l'Office du tourisme de Thuin ©EdA

Armés de leurs sourires et d’un bonnet de Noël, les équipes interne et externe de l’O.T. ont donc pris la pose pour une image à découvrir très bientôt sur le site internet et les réseaux sociaux de l’office du tourisme.

https ://tourismethuin.be/fr