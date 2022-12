Un cadeau fédéral allège le budget 2023 de Sivry-Rance

Le budget communal 2023

Le budget communal 2023 est présenté avec un bon global de 549 957 € à l’ordinaire et 670 063 € à l’extraordinaire. Derrière ces beaux chiffres à l’ordinaire se cache, comme au CPAS, une explosion des dépenses dues aux indexations et dépenses énergétiques. "On prévoit 165 000 € de plus pour les dépenses de personnel, et 124 000 € pour les dépenses énergétiques malgré le plan d’économie mis en place" explique le bourgmestre Jean-François Gatelier. De bonnes nouvelles, certes ponctuelles, viennent néanmoins alléger la facture. "Nous bénéficierons cette année d’un" cadeau "du fédéral, qui nous permet d’inscrire 14/12e de recettes d’IPP et additionnels, ce qui nous donne une recette de 517 000 € de plus. Les dividendes de l’AIESH apportent également un surplus de recettes de 82 000 €, en raison d’une vente de parts ; c’est donc là un one shot ". L’incertitude sur le futur incite à mettre ce boni de côté: "on ne sait pas de quoi 2024 sera fait".

À l’extraordinaire

Pour ce qui est du budget extraordinaire, quelque 25 projets sont inscrits pour 2023. "On aurait pu en mettre plus mais on a écarté ceux dont on sait d’emblée qu’ils ne pourront être concrétisés en 2023. Et on ne prévoit pas d’emprunt, pour alléger la dette et ainsi pouvoir réemprunter quand il le faudra pour de gros projets" détaille le bourgmestre en listant les projets inscrits au budget extraordinaire. Parmi ceux-ci, quelques-uns sortiront du lot, par leur coût, nécessitant de puiser dans le fonds de réserve mais heureusement atténué par de conséquents subsides. En 2023, le plus gros morceau sera l’achat du Bois de la Ville de Thuin (1,35 million), pour lequel la Région wallonne se voit contrainte par le Conseil d’État de libérer le subside promis de 575 000 €. "Mais on attend toujours son calendrier, et en attendant le manque à gagner augmente " regrette l’échevin Alain Lalmant. Le projet de Cœur de village, sélectionné dans l’appel régional coûté après de 700 000 €, dont 500 000 € de subsides. Pour la Grand-Place de Sivry, on puisera dans le fonds de réserve du PIC à raison de 354 614 €. Et le centre de Sautin verra son aménagement mobiliser 398 000€ dont 137 000 € de subsides. Un autre gros poste en 2023 visera les économies d’énergie avec 502 000 € inscrits, dont 283 000 € de subsides. Enfin, un subside de 388 000 €, sur les 485 000 € estimés pour le projet, pourrait permettre de lancer le projet de végétalisation et lutte contre l’érosion des sols, via l’appel à projets Maillage vert et bleu en zone rurale.