Philippeville: un projet de pôle événementiel le long de la N 5 à Neuville

"Notre volonté est d’y implanter un complexe événementiel, terme que nous préférons à celui de dancing, un peu vieillot et connoté années 80, confie Arnaud Sablon gestionnaire du" Lindbergh "et partie prenante dans le projet de Neuville. Le site abritera bien entendu une discothèque mais également une salle de spectacle avec une scène de 80 m2 pour des concerts ou des prestations d’humoristes. Les lieux pourront aussi accueillir des entreprises pour des teams building ou des séminaires. Tout cela nous permettra d’accueillir des publics différents et de nous diversifier. Dans la région, on ne trouve pas d’offre de ce type. Nous pensons que l’emplacement est idéal avec une N 5 qui sera transformée en autoroute E 420 peu à peu et va générer du passage."

Un parking de 610 places

Le futur complexe devrait s’appeler "Le Five", en référence notamment, à la Nationale 5 voisine. Une importante annexe de 1000 m2 viendra s’adosser au bâtiment existant et un parking de 610 places est également dans les plans.

Encore faut-il franchir les indispensables étapes administratives. En premier lieu, l’enquête publique qui vient de débuter et se prolongera jusqu’au 10 janvier. Le dossier est consultable, sur rendez-vous, à l’administration communale de Philippeville. Les promoteurs espèrent que leur infrastructure sera ouverte pour avril 2024.

Concernant les nuisances, Arnaud Sablon se veut rassurant: "Notre volonté est d’avoir un projet à long terme et pour cela, nous devons veiller à limiter l’impact sur les voisins. Il y en a deux qui sont proches et avec qui nous avons déjà eu des contacts. Le complexe, assez isolé, ne sera ouvert que les week-ends, avec peut-être une exception de temps à autre. En matière de gestion des nuisances, nous avons accumulé une expertise avec" Le Lindbergh "qui est ouvert depuis 27 ans à Couvin." Une isolation acoustique performante est prévue, ainsi qu’un sas d’entrée pour limiter la propagation du son vers l’extérieur.

Un accès par l’arrière

Permettre l’accès au complexe directement depuis la N 5 serait beaucoup trop dangereux. À l’arrière du bâtiment, une voirie parallèle permettra de rejoindre les environs du rond-point desservant la N 5 et la N 978 vers Cerfontaine. "Nous verrons les exigences du SPW à ce sujet", explique Arnaud Sablon qui annonce que davantage d’informations seront communiquées lorsque le permis sera octroyé.

Côté emploi, ce centre événementiel pourrait fournir du travail à une petite quarantaine de personnes. Mais il s’agira principalement de temps partiels et de contrats à la prestation du style flexi-jobs ou job étudiants.

Dernière précision: "Le Five" ne devrait pas entraîner la fermeture du "Lindbergh" dans le centre-ville de Couvin. "Cette boîte a son charme et a acquis sa propre notoriété au fil du temps, précise Arnaud Sablon. Elle continuera à vivre, d’autant que nous y avons effectué un gros travail pour y limiter les nui sances. Mais elle sera peut-être ouverte un peu moins souvent. Nous verrons."