"Ambiance conviviale, accueil chaleureux, échanges de savoirs et de savoir-faire, émulation d’idées et tasses de café, c’est comme ça que se passe au Repair café de Nismes !"

Dans un récent communiqué, les organisateurs de ce café où rien ne se perd et tout se répare lancent un appel aux bénévoles pour les aider dans cette démarche citoyenne: "Elle est porteuse de solidarité. Les bénévoles réparateurs mettent tout en œuvre pour réparer, redonner vie aux objets du quotidien déposés par les citoyens et éviter le gaspillage et la surconsommation !"

Les profils recherchés sont variés: couture, bricolage, électricité, électronique, etc. Ce Repair café ouvre un jeudi par mois, au centre culturel. Envie d’en savoir un peu plus ? Il suffit de passer son nez à Action sud ce jeudi 15 décembre entre 9h et 14h, à Nismes.

0473243457