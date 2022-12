Après deux ans de travaux, c’est l’heure de couper le ruban: la piscine pourra rouvrir au public, le 27 décembre.

Tout y a été rénové, y compris l’enseigne, cachée par une bâche. Le président de l’intercommunale des Sports, Jean-Charles Delobbe, convie le ministre Adrien Dolimont à se saisir également de ciseaux, ainsi que le mayeur local, Maurice Jennequin, et Françoise Mathieux, députée régionale. À quatre, symboliquement, ils vont couper les cordes qui maintiennent la bâche: "Nous allons dévoiler l’enseigne, je ne l’ai même pas vue", précise Jean-Charles Delobbe.

« Je n’avais pas vu l’enseigne »

L’écriteau se dévoile au public présent: "Piscine Claude Delobbe". On lit autant la surprise que l’émotion dans le regard du maître de cérémonie: "Bon, vous dévoilez le contenu de mon discours, plaisante-t-il pour lâcher la pression. Je savais évidemment que la piscine porterait le nom de mon père, mais pas que ça avait été ajouté sur l’enseigne…"

L’anecdote témoigne de l’ambiance qui a régné autour de ce dossier pourtant compliqué. Le projet de rénovation de la piscine, bien que conséquent, mené en pleine crise Covid et pendant la guerre en Ukraine, a avancé contre vents et marées, grâce à un président d’intercommunale investi, à un directeur omniprésent et à toute une équipe motivée dès les premiers jours des travaux.

Construite en 1970, l’infrastructure a fermé en 1983 pour des raisons techniques. Il faudra alors 13 ans avant qu’elle ne rouvre, grâce à l’abnégation de l’échevin des Sports de l’époque, un certain… Claude Delobbe. "Voilà le lien si particulier qui me lie à ce projet et explique mon attachement à la pérennité de cette infrastructure communale…", dira son fils.

En 2009, le grand bassin est rénové entièrement, avec la technologie Myrtha: des panneaux d’acier laminés à chaud d’une couche de PVC, qui évite les risques de corrosion et est particulièrement étanche. Une première en Wallonie, qui permet à Jean-Charles Delobbe de visiter l’entreprise: "Et figurez-vous que c’est sur le chemin du retour que j’entends le terme Plan piscine pour la première fois. C’était le 16 octobre 2015." Quatre ans après le décès de son père.

Dans le cadre du plan piscine

Le gouvernement wallon débloque 110 millions d’euros pour aider les collectivités à rénover leurs bassins: 50% via un prêt à 0% et 50% de subside. Les critères pour être retenu: réduire l’empreinte carbone, améliorer la qualité de l’espace piscine et des vestiaires, améliorer l’accès aux PMR, réduire le chlore utilisé et développer l’aménagement favorisant l’apprentissage de la natation.

On dénombre 111 piscines en Wallonie. Sur 55 dossiers déposés, 33 ont été sélectionnés à Namur, dont le projet couvinois.

Sept ans plus tard, la piscine est rénovée, entièrement, "pour 25 ans", se félicitent les protagonistes.

D’un montant estimé en 2017 à 2 388 275 euros, on aboutit à 4 589 622 ! Entre-temps, les devis avaient déjà relevé les estimations à 3,9 millions et la flambée des prix a fait le reste. "C’est râlant quand on sait que sur un tel chantier, le budget d’avenant est seulement de 88 000 euros."

Les subsides atteignent 1 035 767 €, plus un rabiot de 173 000 redistribué à la faveur de l’abandon d’autres dossiers du plan Piscine.

Rénové en profondeur

Voyons cependant le positif: les Couvinois bénéficient d’une piscine entièrement remise à neuf, avec:

– Une isolation complète.

– Un accès aux PMR, ce qui n’est pas anodin vu le nombre de résidents à l’Albatros et aux Goélands, sans compter le vieillissement de la population et la pyramide des âges de la région.

– Un gain d’énergie en passant d’une chaudière au mazout à une cogénération au gaz.

– Un éclairage 100% led.

– Un petit bassin étanchéifié, ce qui devrait éviter la fuite de 8500 m3 d’eau annuellement.

– La réduction du chlore grâce à l’électrolyse de sel.

– L’amélioration de la qualité de l’air.

– Un système anti-noyade.

Un tel bijou devrait faire la joie des baigneurs locaux. "Est-ce qu’une piscine est rentable ? Non, a rappelé Adrien Dolimont. Mais c’est un service au public. Il doit être rentable par son utilisation par le plus grand nombre." Aux Couvinois à rentabiliser leur investissement…