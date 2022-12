La Grand-place de Chimay retrouve son marché de Noël

Si sa réussite repose notamment sur l’aspect convivial qui y règne, la formule doit également sa réussite à la qualité des artisans présents. On y retrouvera ainsi des créateurs et des producteurs proposant une panoplie d’idées cadeaux et produits festifs en tout genre, mais aussi de quoi réjouir les plus gourmands ! Boissons d’hiver et en-cas de saison se trouveront à la carte, tels que La Chimay flambée, la Poteauflette, des escargots, des huîtres, du foie gras mais encore des confiseries, des cougnous et autres sucreries. Bref, de quoi satisfaire toutes les envies !