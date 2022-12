Chimay: veillée de Noël avec Alice Nicolas

Ce vendredi 16 décembre à 20, en la salle culturelle du Centre culturel de Chimay à Baileux, la traditionnelle veillée de Noël verra Alice Nicolas, la chanteuse-pianiste chimacienne interpréter principalement des chants d’ambiance de Noël qu’elle a arrangés avec la violoncelliste Camille Ledocq et le flûtiste Vincent Auverdin. Ceux-ci l’accompagneront sur scène lors de ce concert. "Côté professionnel, depuis la fin de mes études au conservatoire, je suis professeur de piano et de solfège à temps plein aux académies de musique de Courcelles et de Morlanwelz. Ce qui absorbe beaucoup de mon temps mais ne m’empêche pas d’accompagner au piano la chorale de Montigny-le-Tilleul et de répondre toujours bien volontiers aux invitations qui me sont proposées pour monter sur scène. Un de mes souhaits serait de constituer un petit groupe comme le trio éphémère constitué ponctuellement pour le concert de ce vendredi", explique-t-elle.