Un véhicule sponsorisé pour le CPAS de Chimay

La nouvelle voiture du centre d’action sociale ne lui a pas coûté un sou. Pour y parvenir, le CPAS a collaboré avec la société Idea GMBH, qui propose des partenariats publicitaires aux administrations publiques, comme l’explique le président Éric Biard: "L e concept de la société IDEA est de créer une véritable situation de gagnant-gagnant, non seulement pour notre institution mais également pour toute l’économie régionale. Concrètement, elle met un véhicule à notre disposition, dont le financement est assuré par des entrepreneurs locaux et régionaux, en échange de leur présence publicitaire sur ce même véhicule". Plus de 20 commerçants ou entrepreneurs de la région ont ainsi sponsorisé le véhicule, qui fera circuler leur publicité aux quatre coins de l’entité. Ce véhicule doit permettre aux assistantes sociales d’assurer leurs visites domiciliaires sans devoir utiliser leur auto personnelle: "Il doit ainsi nous permettre d’assurer nos missions premières, en répondant à la demande de la population chimacienne, souvent isolée. Chimay est l’une des plus vastes entités de Belgique". Nul doute que cette opération win-win sera une aide bienvenue en termes budgétaires pour l’institution qui souffre, comme bien d’autres, en cette période de crises successives. Comme un peu partout en Wallonie, le CPAS de Chimay affiche un déficit budgétaire important, compensé par une intervention de la Ville.