Une vingtaine de chalets sera installée le long de l’église de Frasnes et accueillera chaleureusement les invités.

Quelques artisans proposeront leurs réalisations faites mains ; bijoux, accessoires de mode, déco de Noël… D’autres chalets feront également saliver les visiteurs en étalant leurs nombreux produits de bouche. Durant tout le week-end, une multitude d’animations seront proposées à tous, petits et grands.

Outre toutes ces belles et bonnes choses, tous auront la joie de pouvoir repartir avec un portrait de famille en compagnie du Père Noël en personne.

Les visiteurs auront également l’opportunité de déguster une bonne boisson chaude pendant que les enfants seront animés par les membres de la Maison des Jeunes. Ceux-ci proposeront en effet des grimages, des balades à dos d’âne, des jeux de société…

Le vendredi à 18h30, les enfants de l’École des Trois Vallées chanteront Noël avec une chorale formée spécialement pour l’événement. L’ACCO, le club d’athlétisme du village, a également concocté pour le public un circuit de découverte assez sportif (7km et 150 m de D + sur les sentiers des alentours). Le départ se fera en continu le samedi de 14 à 16 heures et pourra se faire à la marche ou en courant pour les plus motivés.

Où ? Le long de l’église de Frasnes face à la Maison des Jeunes. Quand ? Ce vendredi 16 de 16 h à 22 h et ce samedi 17 de 14 à 22 h.