Marathon Amnesty à Couvin: une lettre peut changer une vie

À Couvin, c’est ce samedi 10, dans la salle Harmonie du centre culturel Christian Colle, que cette activité se déroulait. De 14h à 18 h, les participants étaient conviés à écrire des lettres de pression et des cartes de soutien en faveur de 10 personnes dont les droits humains sont bafoués dans l’exercice de leur droit de manifester, de par le monde.

Parallèlement à cette activité, une marche de 5 km et une autre de 10 km étaient organisées.

Cette mobilisation internationale a de plus en plus de succès et des effets positifs considérables ; des personnes sont libérées, enfin équitablement jugées.

En Belgique francophone, en 2021, ce n’est pas moins de 41 435 lettres et cartes de soutien qui ont été récoltées.

Chaque participation est donc importante et si vous souhaitez participer, chaque lettre compte et peut changer des vies !

Vous pouvez encore agir en visitant le site internet www.amnesty.be, où l’on accède à un livret qui explique la marche à suivre pour envoyer une ou plusieurs lettres ainsi que l’histoire des personnes soutenues et des témoignages d’autres citoyens que les actions précédentes ont permis de libérer.

Un groupe Amnesty à Couvin

Plusieurs groupes Amnesty International existent dans la région.

Celui de Couvin est le Groupe 60 et est coprésidé par Mme Marie-Claire Chaltin et Mme Virginie Minet.

Le groupe organise une réunion chaque mois.

Pour info: marieclairechaltin@gmail.com – 060349173 ou virgi.minet@gmail.com – 060378654.