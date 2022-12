Le dernier Speed dating du GECO pour 2023 a eu lieu à Couvin

Régulièrement des activités sont organisées avec, pour buts pour les membres, de présenter leurs activités professionnelles, faire connaissance et susciter des partenariats afin de renforcer l’attractivité de la zone.

Un dîner tables tournantes a réuni une cinquantaine de participants vendredi 9 décembre au petit théâtre du Domaine Saint-Roch à Couvin, permettant aux membres de faire connaissances en changeant de tables et donc de convives à chaque plat.

L’occasion donc de découvrir des entreprises spécialisées et parfois inconnues du grand public, comme celle d’Inez Michiels. Anversoise, sa société est installée à Oignies (Viroinval) ; elle explique ainsi: "Ma société City of 8 est spécialisée pour aider les entreprises à faire des choix éclairés concernant les couleurs, les formes, les textures et les symboles, afin d’interagir avec les clients sur le plan émotionnel et psychologique. Nous aidons à communiquer efficacement sur la marque, les produits et services selon les valeurs, l’identité ou les émotions envisagées. Nous travaillons aussi sur les espaces architecturaux dans une optique de bien-être. Nous formons des designers à la maîtrise du langage non-verbal et nous avons plus de 20 ans d’expérience."

Pour elle comme pour les autres entrepreneurs présents, ce dernier dîner tournant de l’année 2023 était une belle occasion de nouer des partenariats avec des acteurs locaux. Baudouin Dewez, coordinateur du GECO a annoncé des changements dans certaines activités notamment un Event Family. Nous reviendrons prochainement sur le calendrier 2023 des rencontres GECO.

info@geco-asbl.be– Tél.: 060 41 15 05