HK et ses musiciens feront « danser encore » le public de Gimnée ce jeudi

L’artiste français, résolument de gauche, a percé à la fin de la crise du Covid, en réclamant que le peuple puisse "Danser encore". Sa ritournelle a été traduite dans une multitude de langues et, en un temps record, s’est propagée aux quatre coins de l’Europe et même au-delà, pour animer des manifestations réclamant la levée des mesures de confinement.

À l’époque, HK tournait avec des musiciens français, les Saltimbanks, et en propageant une parole aux titres évocateurs: "On lâche rien", "Sans haine, sans armes et sans violence", "Citoyen du monde".

« Danser encore », un flashmob planétaire

Le fameux "Danser encore", lui, a propulsé l’artiste au-devant de la scène, avec 8 millions de vues sur Youtube. La chanson a été enregistrée en décembre 2021, à Avignon, durant la tournée du groupe, après que le président Macron ait déclaré le monde artistique "non essentiel". Les paroles condamnent cette relégation et réclament le droit à défendre une culture festive, rassembleuse et ouverte à tous. Elle est devenue un hymne contre le pass sanitaire, même si HK a insisté, à l’époque, sur le fait qu’il ne s’opposait pas aux mesures sanitaires élémentaires, comme les gestes barrières.

Néanmoins, son titre est devenu un phénomène et des "flashmobs" se sont multipliés, au départ de la gare du Nord de Paris le 4 mars 2021. En trois mois, le mouvement s’est propagé à toutes les grandes villes européennes: Liège, Bruxelles, Madrid, Berlin, Basel, Metz, Saintes, Marseille, Amiens, à la Réunion, au pied du Colisée à Rome, à Amsterdam, Barcelone, en Pologne, en Irlande, puis même au Mexique et en Russie.

HK déclarera, trois mois après le premier flashmob, avoir reçu plus d’un millier de vidéos de rassemblements organisés aux quatre coins du monde, de cinq à des centaines de personnes dansant sur cet air entraînant. Les paroles y sont alors traduites du français vers l’anglais, l’espagnol, l’allemand, le portugais ou encore le créole et même le russe !

Une formule intimiste

Depuis, HK s’est frotté à des musiciens belges pour proposer une version moules-frites de ses chansons. Le spectacle "HK à la sauce belge" sera donc présenté sur la petite scène de Gimnée ce jeudi, dans un programme intimiste destiné à un public familial,

Le centre culturel organise cet événement à 20h mais attention: l’accès n’y est autorisé que sur réservation ! Il est donc nécessaire d’obtenir son sésame au préalable, en contactant le 0471/97 11 22 ou via l’adresse edave@ccdoische.be.

Le prix: 15 euros pour les adultes, 10 euros pour les enfants et 1,25 euro pour les Article 27.

Aucun pass sanitaire ne sera réclamé à l’entrée, ce serait un comble!