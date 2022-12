Un hôtel sur la Grand-Place de Beaumont fin 2023 ?

M. Poli, quel est votre parcours ?

En 2007, j’en avais marre des boulots par intérim et, sur un coup de tête, je me suis lancé dans la cuisine italienne. Je n’étais pas en terre inconnue puisque mon papa a tenu une pizzeria à Thirimont, puis à Thuillies. De mon côté, je n’avais rien à perdre. Pendant dix ans, j’ai donc tenu une petite pizzeria à la Rue Félix Dutry. Par la suite, l’opportunité d’acquérir un bâtiment s’est présentée.

J’ai pu acheter un établissement horeca à l’abandon, bien connu des anciens Beaumontois: l’Hostellerie du Charles Quint. L’endroit dispose de 650 m² habitables, d’un parking et d’une terrasse donnant sur la place de la cité millénaire. Il y avait énormément de travaux à effectuer, mais je n’avais pas peur de me retrousser les manches.

Très rapidement, j’ai débuté le chantier au rez-de-chaussée. Une terrasse a également été aménagée à l’arrière pour la belle saison. Et en octobre 2017, l’Espace Pizza ouvrait ses portes.

Et aujourd’hui, un hôtel est en projet ?

Effectivement, des travaux sont déjà en cours afin d’ouvrir un hôtel comportant huit chambres et une suite répartie sur trois étages avec un toit complètement réaménagé. L’offre hôtelière est assez pauvre dans la région. Il y a des demandes pour de courts séjours. Or, on trouve seulement un hôtel aux Lacs de l’Eau d’Heure ou à Maubeuge. Aménagée au dernier étage, la suite comportera une terrasse, un jacuzzi, un sauna, un grand feu ouvert…

Je veux en faire quelque chose de sympa et cosy. Toutes les chambres seront équipées d’une salle de bains. Elles afficheront une superficie totale de minimum 30 m² afin de satisfaire aux exigences de la Région wallonne et pour prétendre à un classement. J’espère que cet hôtel sera prêt pour la fin 2023.

Quel nom portera cette nouvelle offre d’hébergement ?

En pensant au passé glorieux de l’établissement, je pense à un nom tel que le « Charles Quint » ou encore à « l’Hôtel de la Grand-Place ». Des Beaumontois avaient été offusqués du changement de nom lorsque j’ai ouvert l’Espace Pizza. Ce serait un petit clin d’œil à cette histoire. L’hôtel sera accessible via la Ruelle des 4 Bonnets et il disposera de sa propre entrée. Un escalier et un ascenseur desserviront les trois étages.

Info: www.lacavebeaumont.be