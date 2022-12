Coup de couteau mortel à Morialmé: Cindy Mascaux reste incarcérée

La chambre des mises en accusation de Lièges a décidé, fin de la semaine dernière, le maintien en détention de Cindy Mascaux (38 ans), annonce nos confrères de SudInfo. Pour rappel, cette jeune femme est accusée d’avoir porté un coup de couteau mortel à son compagnon, John Custers, le 21 octobre, à Morialmé. Depuis le drame, elle conteste l’intention d’homicide et assure avoir seulement voulu se défendre face aux violences exercées par la victime. Selon les proches, leur relation était toxique et se déroulait dans un contexte d’alcool et de toxicomanie.