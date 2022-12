Beau succès pour le Village de Noël à Couvin

Le temps froid et sec augure une météo favorable au Village de Noël et aux différentes activités qui vont émailler le week-end. Les organisateurs n’ont pas ménagé leurs efforts afin de rendre le lieu magique à grand renfort de sapins et d’éclairages, heureusement LEDs donc peu énergivores. La fréquentation durant tout le week-end n’a pas faibli.

Et la semaine prochaine

Les festivités de Noël sont on d’être finies à Couvin. Samedi prochain 17 décembre, en collaboration avec l’Académie de musique de Couvin, le Centre culturel Christian Colle proposera un concert de Noël au Kiosque. Les élèves des cours de Jardin musical, Formation musicale, Chant d’ensemble et Classe de cuivres, ont concocté un programme chaleureux qui en ravira plus d’un. Chocolat et vins chauds sont prévus pour réchauffer les plus frileux ! En cas de pluie, pas de souci, le concert se tiendra au centre culturel. Enfin, ce Mercredi 14 décembre, de 14h à 16 h, un atelier de fabrication de lampions sera proposé au centre culturel. L’idée est d’y réaliser des lampions qui décoreront le kiosque le jour J. C’est gratuit et pour tous les âges…

Il est conseillé de s’inscrire: info@ccccc.be, ou par téléphone: 060/34 59 56.