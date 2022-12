A Sivry, la Botte Paysanne propose de vivre les fêtes en circuit-court

Afin de sensibiliser largement le public, les 46 coopératives membres de 5C ont relayé cette campagne sur leurs réseaux sociaux, sur leurs points de retraits et dans les magasins à la ferme de leurs producteurs. Des affiches papier ont été distribuées et des bâches ont été posées en bord de routes. C’est notamment le cas dans la Botte du Hainaut, à Sivry-Rance plus précisément, où se situent le siège et le magasin de produits locaux de La Botte Paysanne.

Ce vendredi 16 décembre, de 14 h 30 à 19 h, elle traduira le slogan dans les faits en organisant un marché de Noël, où l’on pourra trouver des cadeaux élaborés par les artisans et producteurs locaux. Et pour ceux qui auront un petit, ou grand, creux, La Tartine Errante y proposera 8 sortes de pizzas paysannes.

Pour rappel, La Botte Paysanne est une coopérative à finalité sociale qui rassemble une trentaine de producteurs paysans bio et une soixantaine de "mangeurs – consom’acteurs". Son point de vente à Sivry est accessible au public chaque mardi et vendredi de 14 h 30 à 19 h, et le samedi de 10h à 13 h. On y trouve des productions biologiques et locales de légumes et pommes de terre, fruits, pains et viennoiseries, céréales et farines, œufs, produits laitiers et fromages, viande, confitures, miels et pâtes à tartiner, jus, chocolats, huiles, savons et kits pour produits d’entretien, épicerie bio...

Durant l’année, des animations telles qu’ateliers, formations ou rencontres avec les producteurs y sont également organisés afin de renforcer et promouvoir une agriculture et un artisanat local.

https ://www.labottepaysanne.be/Rue Grand Thumas 1 à Sivry.