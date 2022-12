Xavier Derêve (Hymiée) et Jonathan Parisi (originaire de la cité rolendienne mais résidant désormais à Beaumont) ont exposé leurs plus beaux clichés au sein de la maison de village de Lausprelle. Ces deux photographes partagent une passion commune pour la nature mais aussi pour les insectes et les oiseaux.

Écologiste convaincu, Xavier Derêve allie ces différentes passions grâce à la photographie. "Depuis que je suis enfant, j’adore observer les insectes. Chez mes grands-parents, je soulevais les dalles dans le jardin pour observer les fourmis", se remémore-t-il. Cet habitant d’Hymiée a acheté son premier appareil photo pour immortaliser ses souvenirs de vacances. Le déclic est ensuite arrivé et le lien avec sa passion des insectes est né. Spécialisé dans la macrophotographie, ce passionné est surtout actif au printemps quand la nature reprend vie.

"Je suis fier de montrer mon travail au public au travers d’une sélection de 12 clichés. C’est ma 2e exposition après une première expérience en 2019 lors de l’exposition des artistes de l’entité gerpinnoise proposée par le centre culturel. Il y a deux ans, j’ai commencé une formation de guide-nature pour approfondir mes connaissances et je me suis récemment passionné pour les oiseaux, bien que les araignées restent mon thème de prédilection", résume notre interlocuteur.

Ce dernier partage l’affiche avec Jonathan Parisi, lui aussi familier de la nature et du monde animalier. "Cette passion est née au contact de la pêche avec mon papa, et des balades en forêt avec mes grands-parents", informe-t-il. Ayant fait ses études dans le domaine artistique, Jonathan Parisi débute par la macrophotographie avant de découvrir le forum photo nature du Benelux. À partir de ce moment-là, en 2008, il se spécialise en photographie animalière.

Boîtier en main, il sillonne les réserves naturelles du plat pays et parcourt les campagnes afin d’immortaliser les meilleurs moments sauvages. "Dans mes clichés, j’essaie de faire passer un message au public: que la nature est belle et qu’il est indispensable de la protéger", conclut l’artiste. Cette exposition a séduit une soixantaine de visiteurs dont la moitié a assisté à une conférence sur les rapaces proposée par Paul Michaux.