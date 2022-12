CPAS de Froidchapelle : des chiffres pour mieux comprendre l’action sociale

À cette occasion, la présidente du CPAS Élodie Verbruggen a présenté le rapport social de l’année 2022.

De nombreux chiffres nous en apprennent un peu plus sur Froidchapelle et les problèmes sociaux que rencontrent un certain nombre d’habitants.

CPAS

CPAS, ne dites plus assistance publique mais bien action sociale. Un vocabulaire différent mais des problèmes qui reviennent et qui risquent de ne pas disparaître de sitôt vu le contexte actuel.

À Froidchapelle, la population augmente, la subvention communale accordée au CPAS aussi.

Ainsi de 2015 à 2022, on est passé de 470 719 € à 523 000 € soit de 118,51 € à 129,35 € par habitant.

Ce qui est, soit dit en passant, sous la barre régionale.

La part communale

Et dans le cadre du budget 2023, on envisage une intervention communale de 531 684 €, une très légère augmentation.

Il faut savoir que le budget général du CPAS pour 2023 atteint quand même les 1 882 211 €.

89 RIS

Un chiffre important et significatif dans l’ensemble des données des finances du CPAS est sans conteste celui se rapportant au RIS, le Revenu d’Intégration Sociale.

Les bénéficiaires du RIS sont au nombre de 89 pour 2022, dans le compte clôturé au 1er octobre.

Sur ces 89 RIS, on compte 55 femmes et 34 hommes, 25 étant cohabitants, 41 étant isolés et 23 vivant avec une famille à charge.

Il faut savoir aussi que 33 d’entre eux ont moins de 25 ans, 11 entre 25 et 29 ans, 5 entre 30 et 34 ans, 10 entre 35 et 39 ans, 6 entre 40 et 44 ans, 10 entre 45 et 49 ans, 10 aussi entre 51 et 54 ans, 6 entre 55 et 59 ans et enfin 3 de 60 ans et plus.

L’aide aux Ukrainiens

Pour ce qui est de l’aide sociale équivalente au RIS, depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, le CPAS a traité 10 dossiers.

Au 1er octobre, il reste 4 dossiers d’Ukrainiens qui perçoivent une aide sociale équivalente au RIS.

D’autres chiffres

Factures d’hôpital, d’ambulance, frais médicaux et pharmaceutiques: 11 prises en charge et 14 refus. Aide pour loyer: 2 refus. Factures d’électricité: 10 prises en charge par le fond énergie et 11 refus. Factures d’eau: 6 prises en charge et 5 refus. Chauffage: 14 prises en charge et 3 refus. Médiation de dettes: 14 nouveaux dossiers.

En ce qui concerne l’aide alimentaire, on a enregistré 121 colis qui ont été distribués à 42 familles représentant 100 personnes.

Pour cela, le CPAS a une belle collaboration avec le groupe "Échange" qui gère la distribution.

Quelques chiffres encore, par exemple en ce qui concerne les permanences juridiques: 45 personnes ont rencontré la conseillère.

272 bénéficiaires de l’allocation chauffage

Pour la permanence allocations de chauffage, 417 demandes ont été introduites représentant 272 bénéficiaires.

70 familles ont bénéficié du service d’aides familiales dont 12 à Boussu, 6 à Erpion, 1 à Fourbechies, 2 à Vergnies et 49 à Froidchapelle.

Des chiffres et bien d’autres encore qui sont une photographie de la vie et de l’action sociale dans l’entité de Froidchapelle.