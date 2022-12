Une tradition qui avait été un peu oubliée à Matagne-la-Grande

La salle Saint-Laurent a vu se réunir le samedi les "2 X 25" de la localité. Plus de 35 personnes ont répondu à l’invitation et ont participé gratuitement à un goûter servi par une jeunesse heureuse de remettre sur pieds une tradition oubliée depuis quelques années: tartes, café, croque-monsieur et bières spéciales pour satisfaire les estomacs, jeux en bois et parties de cartes pour la distraction ! Bref, un bilan positif même si les participants n’étaient peut-être pas autant qu’espéré par les organisateurs… Gageons que si l’expérience est reconduite l’an prochain, ils seront plus nombreux !

Le dimanche matin, quant à lui, était réservé aux plus petits: la Jeunesse a offert un petit-déjeuner bien agréable à un peu moins de 50 enfants de 0 à 12 ans. Durant ce repas matinal, les jeux géants en bois du Foyer culturel de Doische et des coloriages de circonstance étaient proposés aux enfants pour leur permettre de patienter agréablement en attendant l’arrivée de saint Nicolas et de son compagnon, le père Fouettard. Ce sont dès lors plus de 100 petits-déjeuners qui ont été servis par les jeunes motivés qui, tout au long des semaines précédentes, s’étaient mis à la recherche de dons et sponsors pour les aider à mettre sur pied cette toute première organisation. Ceux-ci ont été accueillis par des enfants ravis de cette rencontre. Lors de cette visite, les enfants se sont vus offrir le traditionnel sachet de bonbons… mais aussi un face-à-face immortalisé par une photo individuelle envoyée aux parents via leur adresse mail… c’est cela aussi une organisation 2.0.

Saint Nicolas et père Fouettard sont alors repartis avec de jolis dessins et quelques "tututtes" remis par les enfants sages de Matagne-la-Grande.