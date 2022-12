Ce jeudi, l’ordre du jour de la réunion de l’exécutif régional comprenait bien ce point relatif aux parcs nationaux mais, pourtant, le dossier a été reporté: "Le gouvernement n’a pas eu le temps de passer en revue tous les points et il reprendra ses travaux demain", nous signifie le porte-parole du gouvernement.

La candidature de l’Entre-sambre-et-Meuse sera-t-elle retenue ? La rumeur semble l’affirmer et, il est vrai, la présélection de l’an dernier avait classé le dossier intersambriomosan à la première place.

Le projet de notre région s’étend sur cinq communes: Chimay, Couvin, Froidchapelle, Momignies et Viroinval. En l’état actuel des choses, il couvre 22 129 hectares, répartis entre la Fagne, la Calestienne et l’Ardenne.

De nombreuses fiches-projets ont été rédigées, pour promouvoir la biodiversité de la région, pour protéger les écosystèmes les plus fragilisés et pour développer un tourisme et une économie en circuit court.

Si l’Entre-Sambre-et-Meuse est retenue, des subventions importantes seront obtenues, pour un montant total avoisinant les 15 millions d’euros. Cette somme devra être investie d’ici 2026, dans des projets dont certains devront aussi avoir pour vocation de pérenniser le fonctionnement du parc national, si possible sans nouvelle intervention financière publique.

Ce "label" de parc national doit en outre ouvrir d’autres portes, pour l’obtention de subventions par les communes concernées, mais également pour les privés, notamment dans le domaine du tourisme.

C’est dire si l’annonce du gouvernement wallon était très attendue, en Entre-Sambre-et-Meuse, ce jeudi. Il faudra encore patienter un peu…