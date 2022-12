Les ardoisiers fêtent sainte Barbe à Olloy-sur-Viroin

La façon atroce dont cette sainte a perdu la vie en fait la sainte patronne des métiers confrontés au danger du feu et des explosions mais aussi des ardoisiers. La raison: avant de partir en voyage, son père l’a fait enfermer dans une tour. Lorsqu’il est rentré et qu’il a constaté qu’elle s’était convertie au christianisme, il lui a fait couper la tête, ce qui ne lui a pas porté chance puisqu’il a été foudroyé sur le champ, d’où son invocation pour protéger ceux qui exercent un métier dangereux. Depuis une cinquantaine d’années, la traditionnelle fête de sainte Barbe a été célébrée, tout d’abord à Mazée, lieu de résidence de la famille d’Yves Desmet, et depuis vingt ans à Olloy. Un rendez-vous que d’aucun ne voudrait voir disparaître. Après l’office célébré par l’abbé Casimir et le diacre Jean-Marie Leurquin, tous les participants ont partagé le verre de l’amitié