Chimay: le budget 2023 passe... à moitié

Trop courte majorité

Le conseiller Marc Metens, à qui tout le monde souhaite un prompt rétablissement, a malgré tout dû avoir les oreilles qui sifflaient durant toute la soirée. Si son absence n’avait rien de volontaire, elle démontre un nouvelle fois la précarité d’une majorité qui se joue à un siège. Le banc de l’opposition doit-il revoir son vote, aller contre ses principes, pour pallier à l’absence d’un élu d’en face, quelle qu’en soit la raison ? De nouveau, à chacun son avis.

Un budget difficile mais en boni

En ces temps d’inflation galopante, d’indexations répétées des salaires et de crises successives, le bourgmestre Denis Danvoye et la directrice financière Singrid Philippe ont pourtant pu présenter un budget en boni, tant à l’ordinaire qu’à l’extraordinaire. Pour l’ordinaire, le fonctionnement "classique" de l’administration, la hausse des dépenses, vertigineuse concernant les charges salariales du personnel communal (plus d’un million de plus par rapport à 2022) a pu être compensée par des recettes en hausse également. Hausses qui ne seront pas toutes pérennes toutefois. Le boni envisagé est d’un peu plus de 200 000 €.

Du côté des projets proposés à l’extraordinaire, les investissements en voirie, dans le cadre du PIC, ont la part belle, avec 1,75 million auxquels on peut ajouter 400 000 € destinés à la mobilité douce. Parmi les autres projets, citons la construction d’une nouvelle école à Baileux, rassemblant, en un seul lieu neuf, les trois implantations actuelles, est également envisagée.

Denis Danvoye et le groupe CLE vont toutefois devoir revoir leur copie pour ces projets. À l’issue de la présentation du budget, le groupe Bouge a demandé une suspension de séance, le temps de prendre un avis en âme et conscience.

Tanguy Dardenne l’annonce à leur retour: "A l’ordinaire, on voit que le budget est entre de bonnes mains. Vous n’êtes pas en nombre et on est tous derrière Marc. Nous allons donc nous abstenir pour vous permettre de fonctionner. Par contre, pour le budget extraordinaire, on ne votera pas. De toute façon, comme il n’y a pas grand-chose, cela ne changera rien". Auparavant, il avait repris les habituels griefs de son groupe à l’égard d’une législature qui, selon eux, brille par son inaction et son immobilisme.

Des arguments que ne peut bien entendu pas entendre le bourgmestre Denis Danvoye: "Ton analyse de l’extraordinaire me fait rire. Tu sais très bien qu’il est presque impossible de sortir de nouveaux projets en quatre ans. Or, on a recentralisé l’ensemble des services administratifs en un lieu. Ça, c’est le projet d’une législature. Connais-tu beaucoup de Communes qui annoncent la construction d’une nouvelle école, plus d’un million pour les voiries, de la rénovation urbaine ?". Il conclut en déplorant le blocage, temporaire des projets: "C’est triste !". Mais en politique, à dix contre dix, il n’y a plus de majorité.