Une savoureuse soirée avec Hugues Dayez et Rudy Léonet au ciné L'Ecran à Couvin

Avec beaucoup d’humour et en interaction avec le public, Rudy Léonet invite le public à poser des questions au sujet de films. Hugues Dayez, coiffé de son turban de voyant répond avec des détails incroyables relatifs aux tournages, à la distribution du film, la carrière des acteurs ou des anecdotes. On est littéralement scotché par la culture encyclopédique sur le monde du cinéma de ces deux compères.

Hughes Dayez: "Cela reste toujours pour moi un mystère, je ne comprends pas que les gens se déplacent pour ça. Il n’y a pas de spectacle. Il y a deux types qui parlent de cinéma et honnêtement la plupart des films dont on parle ne sont pas connus du public de la salle, mais cela crée un engouement autour du cinéma à l’heure où les ciné-clubs ont pratiquement disparu. Nous donnons aux gens l’envie d’aller au cinéma, et c’est important, surtout actuellement. Cela fait la 43e représentation que nous faisons, je n’ai pas le retour suffisant mais il semble que c’est le côté interactif qui plaît et on retrouve dans le public une connivence avec nos émissions."

Rudy Léonet: "Nous nous sommes super bien amusés. Beaucoup de personnes s’étaient déplacées pour participer. C’est de l’impro complète et il y a eu un bel échange. On a compris que les gens avaient vraiment envie de voir des films et ça, c’est notre but. Nous avions un très bon public aujourd’hui et il y a eu une très bonne ambiance."

La soirée s’est clôturée avec la projection de Mes rendez-vous avec Léo avec d’Emma Thomson, un film que nous vous recommandons lorsqu’il reviendra à Couvin. Cette soirée était une collaboration du Centre culturel avec le Ciné L’écran.