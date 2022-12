Un restaurant solidaire et ouvert à tous à Mariembourg

Des aménagements pour 350 000 €

L’association mariembourgeoise a, depuis la mi-novembre, une nouvelle corde à son arc sous la forme d’un restaurant solidaire et social. "Notre conseil d’administration était désireux d’ouvrir une telle structure dans la région, explique Guillaume Huart, coordinateur et gestionnaire de projets au sein de Solidarités Plurielles. Nous disposions justement d’un bâtiment libre, en réalité nos anciens bureaux, à la chaussée de Fagnolle à Mariembourg. L’ASBL y a investi environ 350 000 € pour aménager un appartement de transit à l’étage et un restaurant avec une cuisine professionnelle au rez-de-chaussée. Une cuisinière à mi-temps a aussi été engagée."

Un menu pour 2 €

Depuis la mi-novembre, ce restaurant social ouvre ses portes chaque mardi et jeudi, de midi à 13 h 30. Il est également possible d’emporter les préparations. Au menu: une soupe, un plat principal et un dessert. L’ensemble est préparé avec des produits de qualité. Le prix demandé oscille en fonction de la situation des personnes: 2 € pour un bénéficiaire du Revenu d’Intégration Sociale (RIS) ou un demandeur d’emploi, 4 € pour les pensionnés et 10 € pour les autres. En principe, le restaurant ne refuse personne, même si sa fonction première est d’apporter aide et réconfort aux plus défavorisés.

"Nous disposons de vingt places assises, précise Guillaume Huart. Notre initiative commence à être con nue dans la région. Ce mardi, nous avons par exemple accueilli 17 personnes et 12 plats ont été emportés en plus. Pour l’instant, le service est assuré par la cuisinière, avec l’aide d’un travailleur social. Mais à terme, nous avons l’intention de faire appel à quelques bénévoles pour assurer le service et les diverses tâches liées à un restaurant: éplucher les légumes, nettoyer la vaisselle… Notre restaurant sera ouvert toute l’année et si nous constatons que la demande est forte, il est possible que nous augmentions le nombre de services par semaine. Mais dans un premier temps, nous avons voulu commencer à un rythme qui nous paraissait gérable."

Le label Resto du Cœur

L’ASBL Solidarités Plurielles souhaiterait également obtenir l’agrément "Restos du Cœur" pour son restaurant social de Mariembourg. Une demande en ce sens a été introduite auprès de cette institution. "Nous avons déjà reçu la visite de responsables des" Restos du Cœur "et notre dossier semble avoir été bien perçu, ajoute encore Guillaume Huart. Au préalable, nous devons toutefois passer par une période d’essai."

Si le restaurant social de l’ASBL Solidarités Plurielles devait recevoir le label "Restos du Cœur", il serait le seul dans ce cas en Entre-Sambre-et-Meuse. Mais faut-il s’en réjouir, sachant qu’il s’agit malheureusement d’un signe supplémentaire de la paupérisation d’une frange de la population ?

ASBL Solidarités Plurielles. 060 31 34 80. coordination@solidaritesplurielles.be - https://ASBL-solidaritesplurielles.jimdofree.com/