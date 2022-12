Un public séduit par Laura Crowe & Him au centre culturel de Couvin

E lle est superbe, quelle voix, quelle présence sur scène, extra, c’était super… Que de superlatifs dans les commentaires d’un public conquis par la prestation de ce duo ! Des compos personnelles, quelques reprises interprétées magistralement, ce fut un régal. Et même si un peu de chauvinisme teintait les commentaires à l’égard de Laura, un peu la régionale de l’étape, n’oublions pas la qualité musicale et la prestation d’Him (traduisez Lui, Éric Renwart). Ils se produisent un peu partout en Belgique et à l’étranger. Ils ont participé à l’émission de Nagui "The Artists", ce qui leur a permis de se faire connaître en France et surtout a permis à Laura Crowe de chanter avec les Black Eyed Peace, un grand moment pour elle ! Leur répertoire est varié, il y a une réelle recherche derrière les compositions et les arrangements musicaux. C’était un plaisir pour le duo de chanter à Couvin, que Laura connaît très bien puisqu’elle est originaire de Philippeville. Ils sont présents sur les réseaux sociaux et les plateformes musicales où vous pouvez trouver la plupart de leurs tubes. C’est en effet une nécessité pour un artiste actuellement d’être actif sur les réseaux sociaux et de pouvoir partager ainsi avec son public. Cette soirée a été un très bon moment non seulement pour ceux qui suivent l’évolution de la carrière de Laura &Him et qui ont pu enfin apprécier une prestation en live à Couvin, mais aussi pour le public qui ne les connaissait pas encore.