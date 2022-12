Un nouvel orgue à l’église de Boussu-lez-Walcourt

Tristan Deglume, l’organiste responsable, en avait d’ailleurs déjà fait écho. Rien de bien anormal puisque l’instrument datait, pour ceux qui s’en souviennent, du curé Demerbe.

C’est alors que Daniel Hoop et Grégoire de Munck, respectivement président et trésorier de la fabrique d’église boussutoise, ainsi que l’équipe qui les entoure, ont décidé de voir ce qui était possible pour remédier à pareil était de fait.

Chemin faisant, tous sont arrivés à la conclusion qu’il fallait s’équiper d’un nouvel orgue. Le temps du choix de l’instrument correspondant aux besoins des offices de l’église de Boussu, le temps d’étudier les budgets nécessaires et l’achat du nouvel orgue était entériné pour une somme de 6 000 €.

Cette semaine, c’est en présence de quelques membres de la fabrique d’église, du bourgmestre Alain Vandromme et de l’organiste Tristan Deglume, que le nouvel instrument a été installé dans l’église Saint-Remi de Boussu-lez-Walcourt.

Le temps des indispensables réglages et on pouvait déjà apprécier les qualités et les possibilités du nouveau venu.

Reste à entendre Tristan à l’œuvre dès que le chauffage sera fonctionnel. Une autre étape dans la vie de l’église de Boussu.