Thuin: les marcheurs ont bravé le froid et honoré Sainte-Barbe

Certaines compagnies ont fait le choix d’honorer la sainte patronne des métiers de feu, en suivant la messe donnée par le Doyen Philippe Pètre. Au moment de l’office, l’église Notre-Dame d’El Vaux est bien garnie. On y retrouve des officiers de la plupart des sociétés qui participent à la marche Saint-Roch: il y a là notamment des Zouaves Pontificaux, des Carabiniers, des Mousquetaires, les Pompiers des Waibes et de Ville Haute, des Tartares lituaniens et même des Sœurs Grises. L’instant est solennel. Pendant ce temps, les sections de la compagnie Saint Roch sont en marche. Elles font mouvement vers l’Église du Christ-Roi, sur les hauteurs des Waibes où est donnée plus tard l’homélie en l’honneur de sainte Barbe.

Historiquement, le quartier a toujours prié la sainte patronne. Au siècle dernier, nombreux étaient les habitants qui travaillaient dans les carrières avoisinantes et faisaient parler la poudre. Mais au-delà de l’aspect purement religieux, l’important n’est pas de croire ou de ne pas croire. Comme le rappelle le tambour-major de la compagnie Saint-Roch: "Fêter Sainte Barbe, c’est se retrouver tous ensemble comme nos ancêtres l’étaient lors des jours de fêtes, et de penser à eux" rappelle Freddy Walbrecq sur son mur Facebook dans un mot en wallon dédié à sainte Barbe. "Ôdjoûrdû nos d-alons mârcher dins l’frèdûre, mins nos d-alons ètou nos r’tchôfér avou l’tchaleûr dès keûrs".

Un avis que partage un membre de sa batterie, Philippe Broisson. Son fifre à la ceinture, l’homme attend sur le parvis de l’église que l’office se termine. Il échange quelques mots avec l’un ou l’autre. Une accolade ! Un éclat de rire ! Les marcheurs sont fraternels… "Je marche avec mon fils Victor. Cela fait du bien de se retrouver tous ensemble réunis. Personnellement, je ne suis pas croyant mais je respecte ceux qui croient. c’est aussi cela être marcheur". Respect, partage, amitiés, fraternité. Des mots qui résonnent dans le cœur de tous ces marcheurs et qui les unissent dans leur foi en leur folklore.