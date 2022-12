Le chalet d’hiver de Nismes devient celui de Max, près du Karting

"À Viroinval, j’ai demandé à ouvrir un week-end de plus, vu les investissements que cet événement m’impose, témoigne-t-il. J’insiste sur le fait que ce n’est pas six semaines que je voulais exploiter, mais six week-ends. En semaine, c’est fermé. Je n’ouvre que les vendredis et samedis soir de 22 heures à 2h et le dimanche soir juste pour de la restauration. À Viroinval, j’ai donc demandé deux fois quatre heures d’exploitation en plus et, en retour, on m’a refusé ce week-end supplémentaire tout en limitant les plages horaires à 1h du matin. En me retirant donc 2hX5, donc 10 heures de vente. Ce n’était pas possible pour moi, ce qui explique que je suis allé à Mariembourg, la Commune de Couvin réclamant juste que je respecte le règlement de police, avec fermeture à 2h."

Du "Chalet d’hiver de Nismes", il deviendra officiellement "Chalet d’hiver de Max", sans référence au lieu d’implantation… sait-on jamais.

"C’est dommage pour Nismes car c’était un événement rassembleur, au cœur d’une commune touristique. Il ne se passe rien en hiver, cela apportait un peu de gaieté et une activité pour les touristes. J’ai quand même eu un trois quarts de page dans Het Laatste Nieuws, sur l’hiver en Ardenne…"

Il fustige l’attitude du bourgmestre: " Il n’est pas festif. Mais je pense qu’il y a un peu de vengeance politique (son frère est conseiller de l’opposition) ou de jalousie. Parce que contrairement à ce qui a été dit, il n’y a pas 50 personnes qui se sont plaintes du chalet. Il y a eu 6 plaintes à la Commune, et une pétition rassemblant 8 signatures. La première année, suite aux doléances des riverains, j’ai investi dans de la mousse acoustique spéciale que j’ai placée entre la bâche du chapiteau et les parois intérieures en bois, pour plusieurs milliers d’euros. On a alors réduit le bruit de 4 décibels sur la place.

La troisième année, j’ai équipé la toiture, de nouveau pour plusieurs milliers d’euros. On a réduit encore de 7 dB. L’an dernier, j’ai effectué des tests: on était à 105 dB dans le chalet, mais plus que 60 dB sur la place. C’est moins que le bruit que fait un camion. À l’intérieur des maisons, on n’entend rien. "

Ces efforts n’ont pas été suffisants. Car ce qui a été épinglé en conseil communal, c’est aussi le bruit que font les fêtards hors du chalet, quand ils quittent le site. "C’est la même chose qu’au Lindbergh à Couvin, reconnaît Philippe Bouvy. Les gens grillent une dernière cigarette avant de partir, discutent entre eux et mettent de la musique dans leur voiture. C’est cela qui dérange, surtout. J’ai demandé que la police patrouille aux heures de fermeture car, quand elle est là, il n’y a plus aucun problème. Mais c’était impossible à obtenir." Sur le zoning de Mariembourg, l’impact sur le voisinage devrait être nettement moins problématique. Verdict du 16 décembre au 22 janvier.