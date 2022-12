Viroinval: sorcières autrefois, violentées aujourd'hui

L’exposition réalisée sur le thème des sorcières y était encore installée et permettait ainsi aux nombreux participants de s’informer sur ce que toutes ces femmes ont subi durant le XVIIe et XVIIIe siècles.

Ces femmes accusées de sorcellerie hier, et des femmes violentées encore aujourd’hui… Une manière d’introduire la réflexion sur ces victimes à l’occasion de la journée de lutte contre la violence faite aux femmes. Si, à cette époque, ces femmes ont été traitées de sorcières, enfermées souvent suite à des dénonciations injustes mais aussi torturées, immolées, aujourd’hui encore beaucoup sont violentées sans raison.

« Le diable se cache partout »

Plusieurs jeunes femmes ont apporté leur témoignage: violence gratuite, douleur psychologique trop intense pour la supporter, trois jours d’enfer avec comme résultats: visage tuméfié, œil au beurre noir, lèvres ouvertes, arcade et sternum fracturés, orteil cassé et des bleus sur tout le corps… Voilà le résultat.

Mais si les bleus s’effacent et les fractures se réparent, mentalement, un autre combat commence. C’est à ce moment que les forces de l’ordre vont agir, et qu’après visite du médecin, constats… Une longue période d’analyse de la situation commence, afin de ne pas laisser pourrir le reste de sa vie.

Et cette jeune femme de conclure: "si je devais retenir quelque chose de tout cela, c’est que le diable se cache partout. On n’est pas responsable et surtout, on a en nous une force mentale qui peut nous sauver."