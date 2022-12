Nismes: la rue Grégoire en chantier jusqu’à la fin de l’hiver ?

Mais depuis des semaines, plus rien n’évolue sur le chantier. En conseil communal, la semaine dernière, un élu s’en est ému, évoquant plusieurs accrochages sur place: aucune signalisation n’indique quel sens a la priorité au passage des îlots !

"L’entrepreneur m’a promis que les travaux allaient reprendre cette semaine pour remplir les îlots et mettre les plantations, nous explique l’échevin des Travaux, Denis Bertrand (Viroinval Autrement). La signalisation doit aussi être placée à cette occasion. Malgré la météo, j’espère que cela pourra être réalisé au plus vite."

Par contre, pour les trottoirs, l’optimisme est moins grand.

"Les travaux sont subsidiés à 60% par la Wallonie, explique-t-il. De ce fait, nous sommes contraints à respecter un certain nombre de critères pour obtenir ces subventions. Des tests de pression ont été réalisés sur les fondations des trottoirs. Il s’avère que les résultats sont insuffisants."

Le seuil de résistance a été fixé à 100 mégapascals, soit 1,02 tonne par centimètre carré. Les résultats n’arrivaient qu’à la moitié. Si ces fondations ne sont pas consolidées, les subsides ne seront pas octroyés pour les postes concernant la réalisation des trottoirs. L’enjeu est chiffré à 30 000 euros.

Des négociations ont donc débuté, avec l’entrepreneur. Le collège communal estimait que la fondation des trottoirs n’avait pas été bien compactée. L’entreprise, elle, argumentait que la nature du sol était à mettre en cause. "Surtout, ce qui pose problème, c’est que ces normes imposées par la Région sont très sévères. Une voiture, c’est un poids d’une tonne réparti sur quatre pneus. Ici, on réclame une tonne par centimètre carré. C’est ce que l’on demande pour une route nationale alors qu’il s’agit du trottoir d’une voirie communale."

Deux solutions se sont alors présentées:

– Faire renforcer la fondation par l’entreprise, en la bétonnant plutôt qu’en l’empierrant. Mais cela engendrerait un avenant et donc un coût financier plus important.

– Renoncer au subside régional et construire les trottoirs sur ses fondations actuelles, en les damant une nouvelle fois avant la pose du tarmac.

C’est cette dernière solution qui semble se profiler actuellement, en considérant que les tests de pression, s’ils sont insuffisants selon la Région, s’avèrent a priori acceptables pour l’usage habituel d’un trottoir.

"Sur un plan financier, nous devrons négocier avec l’entreprise pour se partager le manque à gagner du subside perdu. Avec le collège communal, nous avons proposé de partager le coût de la perte de subside à moitié-moitié avec l’entreprise."

Donc, les travaux coûteraient finalement 15 000 euros de plus, en évitant un litige plus profond avec le prestataire et un avenant sans doute plus coûteux, qui n’aurait pas été subsidié. Les négociations se poursuivent en ce sens.

Mais en attendant, sur place, la réalisation de ces trottoirs semble être reléguée à la fin de l’hiver, dès que les conditions météorologiques permettront de procéder à un asphaltage.

Les riverains devront donc encore patienter. En juin dernier, ils avaient déjà protesté contre la conduite des travaux, en s’invitant à une réunion de chantier.