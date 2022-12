Les menus locaux enchantent les écoliers, à Viroinval

Au dernier conseil communal viroinvalois, l’échevine de l’Enseignement Morgane Lapôtre a présenté les premiers résultats du changement de menus dans les cantines des écoles communales. Le sujet peut paraître anodin mais ne l’est finalement pas: il s’agit d’offrir une nourriture saine et locale aux enfants de l’entité.

D’un fournisseur industriel installé à Mons, qui livrait chaque jour en camion, Viroinval a désigné un prestataire de Doische, le Sus Scrofa, qui livre deux fois par semaine en véhicule roulant au CNG.

"Le cahier des charges a été rédigé avec un nutritionniste et un diététicien, pour insister sur la qualité des produits. On y impose un pourcentage de fruits et légumes bios, on a supprimé les fritures et le pain blanc, on réclame une variété des menus, une présentation attrayante des plats, l’usage de produits de saison et colorés."

Alors que les repas étaient livrés sous-vide, dans un conditionnement individuel, les repas sont livrés désormais en vrac et proposés aux enfants dans de la vaisselle réutilisable, ce qui a fortement réduit le gaspillage.

Morgane Lapôtre a livré des premiers résultats encourageants pour les enfants: de 195 repas commandés par mois (16 enfants par jour), Viroinval est passé à 320 (25 enfants/jour). D’une diminution de 15% de septembre à novembre 2021, la satisfaction des écoliers provoque une hausse de 20% depuis septembre dernier. Le tout à un prix inchangé. Une enquête montre que le taux de satisfaction a bondi, avec un seul petit bémol: les enfants réclament des frites !