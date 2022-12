Les citoyens invités à donner leur avis au Centre culturel de Walcourt

Jusqu’au 18 décembre, les citoyens de Walcourt et d’ailleurs sont invités à prendre dix minutes de leur temps pour répondre à une enquête en ligne. Leurs avis, propositions, questions intéressent l’équipe du Centre culturel et ses partenaires, qui s’en serviront pour alimenter leur futur programme et définir de nouveaux objectifs pour les années à venir. On n’a pas toujours conscience du rôle exact qu’exerce un centre culturel et de la diversité de ses interventions. Il permet à l’ensemble de la population d’exercer ses droits culturels. Il permet de booster les dynamiques, de renforcer les partenariats et de créer du lien social tout en offrant à tous un accès à la Culture. En bref, un centre culturel est une association qui agit avec et pour les citoyens, raison pour laquelle l’équipe tient beaucoup à placer la participation citoyenne au cœur de son projet. Il existe mille et une façons de participer à la vie culturelle. Participer à un atelier, assister à un concert, à un ciné-débat ou à une conférence, proposer son aide comme bénévole lors d’un événement, agir au sein du conseil d’administration ou encore faire part de son expertise au sein du conseil d’orientation. L’enquête en ligne est accessible sur le site du Centre culturel de Walcourt à l’adresse www.centreculturel-walcourt.be/contrat-programme-2023-2028. Plus d’infos peuvent être obtenues sur le site, par téléphone au 071 614 686 ou par mail à l’adresse info@centreculturelwalcourt.be.