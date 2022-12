Le conseil de Froidchapelle se plaint du manque de transparence de l'ASBL Sports et Loisirs de Chimay

Abstention générale

Disons d’emblée que tout s’est soldé par des votes positifs unanimes et, pour la seule abstention de ce lundi soir, elle fut générale et concernait l’intercommunale "Sports et Loisirs" du Sud-Hainaut, entendez par là la piscine de Chimay et les infrastructures sportives l’entourant. On demandait aux conseillers de Froidchapelle d’approuver l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 16 décembre prochain avec, entre autres, la constitution du bureau de l’AG, le rapport du commissaire réviseur, l’évaluation du bilan, le rapport du conseil d’administration sur la gestion de l’activité en 2021 ou encore le plan stratégique triennal 2022-2023-2024.

Mais voilà les représentants froidchapellois auprès de cette intercommunale parlent d’une seule voix pour exprimer leur déception: "Jamais, aucune information ne nous parvient, nous sommes totalement ignorés" répètent-ils en chœur. Pas question dès lors de signer un chèque en blanc, pas question d’apporter son soutien à cette assemblée générale. La décision ne tarde guère: tout le monde s’abstient.

Par contre pour les AG des autres intercommunales, IGRETEC, INTERSUD, AIESH, REW ou IMIO, c’est l’unanimité positive de même que pour AIH S-H SN (Association Intercommunale Hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois) en d’autres termes, l’hôpital de Chimay. Une remarque cependant de Willy Decuir au sujet des difficultés financières rencontrées par l’hôpital.

Difficultés financières pour l’hôpital de Chimay

Des difficultés résultant du covid, bien sûr, mais aussi des réductions des temps d’hospitalisation, de la crise économique avec les hausses de la masse salariale conjuguées à la crise énergétique. On tient le coup pour le moment grâce à un fonds de réserve mais ce dernier fondant comme neige au soleil, 2024 s’annonce problématique. Willy Decuir lance cependant des pistes d’amélioration et tout espoir n’est donc pas perdu.

Pour le reste…

La reconduction de la convention de partenariat avec l’ASBL "Les territoires de la Mémoire" ne pose aucun problème, ni l’octroi de la prime de fin d’année pour le personnel communal, ni le second pilier de pensions, ni la modification budgétaire du CPAS sans changer la dotation. Le budget 2023 de la fabrique d’église de Vergnies est enfin approuvé mais du bout des lèvres. Les congés 2023 du personnel communal amènent un mini-débat sur le fait que les bureaux seront fermés les 1er, 2 et 3 janvier. Reste à s’occuper du patrimoine forestier avec les travaux de boisement non subventionnables, et du patrimoine communal avec des affections de logements Tremplin. Deux aliénations de terrain clôturent le conseil.