Dix ans après la reconnaissance, un diplôme de l’Unesco englobe toutes les marches

Depuis le 5 décembre 2012, le nombre de marches folkloriques inscrites au patrimoine universel n’a pas changé. On y recense toujours Acoz, Biesmerée, Florennes, Fosses-la-Ville, Gerpinnes, Ham-sur-Heure, Jumet, Laneffe, Morialmé, Silenrieux, Tarcienne, Thuin, Thy-le-Château, Villers-deux-Églises et Walcourt. Elles seules ont été reprises sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Cette reconnaissance assure la pérennité des traditions, une mise en valeur de ce patrimoine au-delà de l’Entre-Sambre-et-Meuse et elle a favorisé le rapprochement et l’interaction entre les comités des marches dans l’organisation de festivités communes.

Sur ces 15 marches, 13 étaient représentées lors d’une séance académique organisée au château de Ham-sur-Heure ce vendredi 2 décembre. L’événement a aussi réuni les cantinières et les musiciens de la fanfare royale de Ham-sur-Heure et les autorités des différentes communes ; soit près de 350 personnes.

Un diplôme symbolique

On se souvient des longues discussions qui avaient émaillé le choix des marches à proposer à l’Unesco, lors du dépôt du dossier de candidature. C’est dans la nature du marcheur: "sa" marche lui apparaît comme meilleure que la voisine. Et quand on sait que l’Entre-Sambre-et-Meuse en compte une centaine, il y avait matière à palabres !

"En 2012, seules les six marches impliquées dans le processus initial avaient reçu un document officiel de l’Unesco. Finalement, 15 marches ont été reconnues", rappelle Dominique Gagliardini.

Suite à cette reconnaissance, chacune de ces sociétés avait reçu un diplôme, personnalisé au nom de sa marche, pour attester du titre reçu.

Pour ce dixième anniversaire, l’Unesco a renvoyé ce diplôme, pour confirmer cette reconnaissance. Mais un seul document a été délivré, pour toutes les marches reconnues. Que fallait-il y mentionner, dès lors ? C’est le terme "les marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse" qui a été choisi, en concertation avec les intéressés. C’est là une manière d’étendre symboliquement le rayonnement de ce label sur l’ensemble du folklore de la région. Même si l’arrêté de l’Unesco n’a pas changé, il reste limité officiellement à quinze marches, il existe désormais un diplôme étendant cette protection à l’ensemble des marcheurs de la région.

Tout aussi symboliquement, les représentants des 15 marches ont choisi de confier ce précieux document au musée des Marches situé à Gerpinnes, un lieu qui représente l’ensemble des marches, qu’elles soient membres ou non de l’Association des marches folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse.

"Nous sommes fiers de cet honneur. Le cadre sera exposé et mis en valeur dans la salle dédiée à l’association des marches", confie Michel Pierard, président du musée des Marches.

Chaque comité des différentes marches concernées a reçu une copie du document original. Au-delà du symbole fort, ce dixième anniversaire a encore resserré les liens entre les représentants des 15 marches reconnues par l’Unesco.