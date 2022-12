Des idées et des actes pour réunir les associations de Viroinval

Plus de 40 représentants d’associations étaient présents, avec des objectifs différents, sociaux, touristiques, d’éducation permanente, de la nature ou d’animations villageoises.

Après une présentation des associations et de projets en cours, on a pu constater qu’il manquait un lien afin de susciter et favoriser des collaborations. Pourquoi pas via le GAL avec un livret ? Il a été décidé de créer une page Facebook "Associations de Viroinval" qui aura l’avantage de pouvoir être auto-alimentée par les associations. Une nouvelle rencontre sera initiée au mois de mai 2023 pour faire un bilan des actions en cours.

Quelques pistes d’action

Action-Sud lance le projet Idées blanches, idées noires. L’idée est que, dans chaque association, les membres et les publics partagent leurs coups de cœur, coups de gueule, coups de blues. L’équipe récoltera ces idées et à partir de celles-ci, des Cafés citoyens seront organisés. Il y a également la possibilité qu’elles soient débattues dans un "tribunal" animé par des comédiens, comme cela s’est fait par le passé avec Impro’justicia.

Certaines associations vont organiser des activités autour de la colère, légitime bien entendu, d’autres suggèrent plutôt de mettre en avant l’optimisme, notamment envers les enfants. Il faudra concilier tout cela.

Jacques Noël annonce une première à Viroinval. Le centre culturel Action-Sud, le club de qi-gong La Voie du dragon et le Ciné-Chaplin organiseront le premier "Salon du Bonheur" le dimanche 19 mars. Écrasé par le consumérisme ambiant et la société de plus en plus étouffante, l’être humain perd sa joie de vivre. Stressé, sollicité, manipulé, l’homme perd ses repères. Avec le Salon du bonheur, ils espèrent lancer un mouvement de prise de conscience de comment vivre mieux, dans la sérénité et la simplicité, de lâcher-prise. Encourager l’être au lieu du faire, pour vivre l’instant et le bonheur inné.

L’association Les Compagnons aident plus de 80 familles de Viroinval chaque semaine et un repas à Noël à 300 personnes. Ils recherchent des personnes possédant un véhicule, pouvant offrir 2 heures de leur temps le lundi ou le mercredi ou le vendredi de 8 h 30 à 10 h 30 afin de livrer des paniers alimentaires aux personnes précarisées de Viroinval. Ils recherchent aussi des donateurs pour les colis alimentaires ainsi qu’un local pour entreposer leur matériel.

Dominique 0478 973867 contact@wvp-compagnons.be