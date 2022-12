Autre point abordé, le rapport social du CPAS. La présidente commence par présenter le tableau des synergies programmées avant d’entrer dans le monde des chiffres.

Beaucoup de chiffres sur lesquels nous reviendrons. On parle RIS (Revenu d’Intégration Sociale), on parle réfugiés, on parle encore de médiations de dettes, etc. Tout ce qui fait la vie d’un CPAS.

Élodie Verbruggen se félicite d’une légère diminution des RIS, elle parle de la précarisation causée par la crise énergétique et l’inflation, elle touche un mot des réfugiés ukrainiens, toujours des dossiers délicats mais auxquels il faut apporter solution.

Et de terminer par quelques mots encourageants tout en restant vigilant face aux évolutions à venir.